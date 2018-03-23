Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:16 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:17 TSİ )

Kartepe cazibe merkezi oluyor

29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanı hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “1 Milyon turist hedefimize Güzelbahçe mesire alanı önemli bir katkıda bulunacaktır. Kartepe’yi ziyarete gelecek yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi oluşturacağız. Teleferiğin bir ayağı burada olacak” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projelerinden olan Maşukiye Güzelbahçe A tipi Mesire Alanı ilçeye ayrı bir değer katacak. Proje hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe’yi dünyaya tanıtacak projelerimizden biri olan Güzelbahçe Mesire Alanında çalışmalarımız devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Kartepe Belediyesi olarak 29 yıllığına burayı kiraladık. Kartepe’nin en güzel yerlerinden biride burası olacak. Büyüklük bakımından bir çok mesire alanından daha geniştir. Burası yaklaşık 220 bin metre kare olacaktır” dedi.

HİÇ AĞAÇ KESİLMEDEN UYGULANACAK

“Her türlü macera sporları, dinlenme, konaklama v.b. bir çok aktivitenin yapılacağı bir proje” hazırladık diyen Başkan Üzülmez, “Burada hiç ağaç kesilmeden proje uygulanacaktır. Buraya bungalov şeklinde evler kurulacaktır. Hiçbir şekilde betonlaşma olmayacaktır. Önümüzde ki günlerde Güzelbahçe Mesire Alanı için ihaleye çıkacağız. Kartepemizin 50 yıllık hayali olan Teleferik Projemizin bir ayağı buraya kurulacaktır. Kartepe’nin zirvesine ve Kuzuyayla Tabiat Parkı’na ulaşım sağlanacaktır. Burada bulunan esnaflarımız da projemize dahil olacaklardır” açıklamasında bulundu.

DOĞA VE SPOR TUTKUNLARININ YERİ

Proje kapsamında, günübirlik eğlence ve yeme-içme ihtiyaçlarına özel doğal yaşama uygun kır kahvesi, kır lokantası, büfe ve benzerlerinin tamamı alan içindeki hizmet noktalarından karşılanabilecek. Yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları da bulunacak olan proje doğa ve spor tutkunluklarına benzersiz dinlence ve eğlence imkanları sunacak. Projenin hizmete sunulmasıyla birlikte, Kartepe’nin mevcut yatak kapasitesi artacak ve turizm cazibe merkezlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Bugün 09:16 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ersin Soykan - Çelik fabrikası sessizce devam ediyor; Çet raporu yok,ruhsat yok,belediye yok

Yanıtla . 0Beğen 23 Mart 10:52
01

Ali Sar - Başkan o güzel yerlere doldurdum sanayiyi şimdi kartepeyi cazibe merkezi yapacam diyorsun kendini kandırıyorsun yazık

Yanıtla . 0Beğen 23 Mart 09:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
Kaza heyecanına kalbi dayanamadı mask
Kaza heyecanına kalbi dayanamadı
Bir ay önce bunu planlıyormuş, bugün ortaya çıktı mask
Bir ay önce bunu planlıyormuş, bugün ortaya çıktı
Afrin'de hain tuzak! Şehidimiz var! mask
Afrin'de hain tuzak! Şehidimiz var!
Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar mask
Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar
Kocaeli’de yoğun sis görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü mask
Kocaeli’de yoğun sis görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL