Kartepe cazibe merkezi oluyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projelerinden olan Maşukiye Güzelbahçe A tipi Mesire Alanı ilçeye ayrı bir değer katacak. Proje hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe’yi dünyaya tanıtacak projelerimizden biri olan Güzelbahçe Mesire Alanında çalışmalarımız devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Kartepe Belediyesi olarak 29 yıllığına burayı kiraladık. Kartepe’nin en güzel yerlerinden biride burası olacak. Büyüklük bakımından bir çok mesire alanından daha geniştir. Burası yaklaşık 220 bin metre kare olacaktır” dedi.

HİÇ AĞAÇ KESİLMEDEN UYGULANACAK

“Her türlü macera sporları, dinlenme, konaklama v.b. bir çok aktivitenin yapılacağı bir proje” hazırladık diyen Başkan Üzülmez, “Burada hiç ağaç kesilmeden proje uygulanacaktır. Buraya bungalov şeklinde evler kurulacaktır. Hiçbir şekilde betonlaşma olmayacaktır. Önümüzde ki günlerde Güzelbahçe Mesire Alanı için ihaleye çıkacağız. Kartepemizin 50 yıllık hayali olan Teleferik Projemizin bir ayağı buraya kurulacaktır. Kartepe’nin zirvesine ve Kuzuyayla Tabiat Parkı’na ulaşım sağlanacaktır. Burada bulunan esnaflarımız da projemize dahil olacaklardır” açıklamasında bulundu.

DOĞA VE SPOR TUTKUNLARININ YERİ

Proje kapsamında, günübirlik eğlence ve yeme-içme ihtiyaçlarına özel doğal yaşama uygun kır kahvesi, kır lokantası, büfe ve benzerlerinin tamamı alan içindeki hizmet noktalarından karşılanabilecek. Yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları da bulunacak olan proje doğa ve spor tutkunluklarına benzersiz dinlence ve eğlence imkanları sunacak. Projenin hizmete sunulmasıyla birlikte, Kartepe’nin mevcut yatak kapasitesi artacak ve turizm cazibe merkezlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.