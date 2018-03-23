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MARKA illeri valileri İDEV’de buluştu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sınırların yer alan Kocaeli, Sakarya ve Bolu valileri, MARKA Mart ayı olağan toplantısının ardından ilimizde KOTO öncülüğünde gerçekleştirilen İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’nı ziyaret ettiler.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mart Ayı olağan toplantısı Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ev Sahipliğinde ilimizde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş KOTO ve TÜYAP Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’nı ziyaret ederek stantları gezdiler. Valilerin fuarı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve KOTO yönetim kurulu üyeleri katılım yer aldı.

FUARLARIMIZ BÖLGE KALKINMASINA KATKI SAĞLIYOR

Stantları gezerek firma temsilcileriyle sohbet eden valiler ardından fuara ilişkin görüşlerini belirtmek üzere basın mensuplarının karşısına geçtiler. Programa ilişkin ilk olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy söz aldı. Vali Aksoy konuşmasında, 4. İDEV fuarının gerçekleştirildiğini belirterek, “Bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan bir fuar. Üretici ile tüketici bir araya geliyor. Bizler Sakarya ve Bolu valimizle birlikte fuarı gezmekten mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

ÜRETMENİN YANINDA PAZARLAMAKTA ÖNEMLİ

Vali Aksoy’un ardından söz alan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Kocaeli bizim komşu ilimiz. Son derece güzel bir fuar. Bölge ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Valilerimizle fuarı gezdik. Güzel dizayn edilmiş bir ortam. Üretmenin yanı sıra pazarlamak da çok önemli artık. Belediyemize ve ticaret odamıza teşekkür ediyorum” dedi.

KOCAELİ İÇİN BÜYÜK ŞANS

Vali Balkanlıoğlu’nun ardından konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “İDEV Fuarının her geçen yıl büyüyerek devam ettiği bilgisini aldık. Fuar alanında iyi imkanlar sunuluyor. Bu fuar büyük şans. Üretici ve tüketici bir araya geliyor. Önemli bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 09:40 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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