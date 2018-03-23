Kocaeli İş Kurumu, (İŞKUR) Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerindeki açık iş pozisyonlarının bilgisini paylaştı. 4 ilçede faaliyet gösteren 707 firmada, 188 farklı meslekte 2093 eleman ihtiyacı bulunuyor.
Bugün 10:06 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:29 TSİ )
Açık işler yayınlandı: 2093 eleman alınacak!
Kocaeli'de faaliyet gösteren 707 firma, 2093 tane eleman arıyor!
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Bugün 10:06 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz