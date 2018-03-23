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Kocaeli’de çamur yağdı

Kocaeli’de toz taşınımı sebebiyle akşam saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplandığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Araçların üzeri tozla kaplandı. Vatandaşlar sabah uyandıklarında araçlarının üzerindeki tozu görünce şaşkınlığının gizleyemedi. Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, bazıları ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Sabah uyandığında aracının tozla kaplandığını gören Raşit Kahraman,“Dün Regaip Kandili idi biliyorsunuz. Bunun meteorolojik konularını çok bilmem. Mutlaka meteorolojiye dayanan önemli bir konusu vardır. Dün gece mübarek bir geceydi. Allah gökyüzünü pırıl pırıl yapıp temizledi. Sabah uyandığımda arabamı böyle görünce bende temizlemeye başladım. Araba bayağı bir kirlenmişti” dedi.

KAR YOK ÇAMUR VAR

Bu sene karın yağmadığını belirten Ramiz Demircioğlu, “Sabah uyandığımda Özlemle beklediğimiz karın yağmadığını ve bundan sonra çamurlu günlerin bizi beklediğini düşündüm. Tabi çamurda berekettir. Araba yıkamacılar da para kazanacak. Onlara hayırlı işler diliyorum. Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar” ifadelerini kullandı. Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara’da etkili olacağını belirtmişti.

Bugün 10:22 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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