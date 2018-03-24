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Bugün 10:28 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 11:19 TSİ )

Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!

Panasonic Eco Solutions, son beş yıldır olduğu gibi 2018 Dünya Saati etkinliğini ana sponsor olarak destekliyor.

Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşecek dünyanın en önemli çevre hareketlerinden biri“Dünya Saati Etkinliği”kapsamında,24 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30saatleriarasında ışıklar gelecek için kapanacak.

AMAÇ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri olan Dünya Saati’ne, 2017 yılında Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 187 ülkeden milyonlarca insan katılmıştı. Her yıl küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

BİRÇOK KURUM DESTEK VERECEK

Bu yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Ayrıca İstanbul Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Kulüpleri de etkinliğe destek verecek.

Bugün 10:28 TSİ - Teknoloji

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