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Bugün 10:35 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 10:36 TSİ )

24 okuldan 140 eser sergilendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Görsel Sanatlar öğretmen ve öğrencileri iş birliğinde ortaklaşa düzenlenen, "Çanakkale Destanı Resim ve Heykel Sergisi”’nde 24 okul 140 eser yer aldı.

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Görsel Sanatlar öğretmen ve öğrencileri iş birliğinde gerçekleşen, “ Çanakkale Destanı Resim ve Heykel Sergisi” Sabancı Kültür Merkezi’nde açıldı. Törene İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, Gar Sanat Galeri Müdürü Ahmet Özsağır, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan kalabalık bir öğrenci grubu katıldı.

HOŞAF VE PİLAV İKRAMI

Sabancı Kültür Merkezi’nin ev sahibi olduğu sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’ın günün önemine ilişkin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İzmit’te eğitim veren 24 okuldan toplam 140 birbirinden değerli eserin yer aldığı sergi gezildi. Çalışmalar hakkında öğretmenler protokole bilgiler aktardı. Daha sonra müdürlük tarafından açılışa özel yaptırılan kuş üzümlü hoşaf ve nohutlu pilav, kurum personeli tarafından ikram edildi. Sergi 30 Mart akşamına kadar açık olacak.

Bugün 10:35 TSİ - Kültür-Sanat

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