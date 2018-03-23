Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:39 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:12 TSİ )

252 bin kişiye ek ödeme!

30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.

Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar`dan Açıklama

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahminde bulundu. Nacar, "Buna göre zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5, ya da yüzde 5 olabilir. Örnekleme yapacak olursak halen 2 bin lira olan maaş zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80 lira, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90 lira, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecektir" dedi.Emeklilerin gözünün maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldığını bu oranların yüzde 8-9’a yükseltilmesi çağrısı yaptı.Yaklaşık 9 milyon emekliye her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemede artış konusunu gündeme getiren Nacar, emeklilere ödenen vergi iadesinin 2006 yılında kaldırıldığını bunun yerine ek ödeme uygulaması getirildiğini, ek ödemelerin emekli aylık miktarına göre yapıldığına dikkat çekerek "Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi, doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor" dedi. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünü ifade eden Nacar, şunları kaydetti:

Bugün 10:39 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Akkurt Group, İDEV fuarında stantlarını açtı mask
Akkurt Group, İDEV fuarında stantlarını açtı
Motorine büyük zam! mask
Motorine büyük zam!
Açık işler yayınlandı: 2093 eleman alınacak! mask
Açık işler yayınlandı: 2093 eleman alınacak!
İlk kez ev alacaklar dikkat! Konut almanız kolaylaştı mask
İlk kez ev alacaklar dikkat! Konut almanız kolaylaştı
SGK'dan hastalara müjde! mask
SGK'dan hastalara müjde!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL