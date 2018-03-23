252 bin kişiye ek ödeme!

Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar`dan Açıklama

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahminde bulundu. Nacar, "Buna göre zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5, ya da yüzde 5 olabilir. Örnekleme yapacak olursak halen 2 bin lira olan maaş zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80 lira, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90 lira, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecektir" dedi.Emeklilerin gözünün maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldığını bu oranların yüzde 8-9’a yükseltilmesi çağrısı yaptı.Yaklaşık 9 milyon emekliye her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemede artış konusunu gündeme getiren Nacar, emeklilere ödenen vergi iadesinin 2006 yılında kaldırıldığını bunun yerine ek ödeme uygulaması getirildiğini, ek ödemelerin emekli aylık miktarına göre yapıldığına dikkat çekerek "Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi, doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor" dedi. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünü ifade eden Nacar, şunları kaydetti: