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Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası

Gazeteniz KOCAELİ'nin bugün başlattığı "UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasın" imza kampanyasına katılmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim adreslerine mesaj göndermeniz yeterli...

İMZA KAMPANYASINA NASIL KATILACAKSINIZ?

E-POSTA İLE:

“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazın, adınızı soyadınızı ve mesleğinizi bize gönderin. Arzu edilirse, mail’e birden fazla isim yazılabilir.

Mail adresiniz; kocaeligazetesi@kocaeligazetesi.com.tr

FAKS İLE:

Tepkinizi bize faks ile iletmek istiyorsanız, yine “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazıp aşağıdaki numaralara faks çekebilirsiniz.

Faks No:322 75 55- 325 22 05

WHATSAPP İLE:

“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazın 0532 314 6888’e gönderin…

GAZETEMİZE GELEREK:

Eğer bizzat gazetemize gelerek “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” defterini imzalamak istiyorsanız, bekleriz. Demli çayımız ve köpüklü kahvemiz var.

ADRES:İzmit Sanayi Sitesi 13.Cadde, 312.Blok. No: 2 İZMİT

Bugün 10:46 TSİ - Gündem

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