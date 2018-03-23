Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası

İMZA KAMPANYASINA NASIL KATILACAKSINIZ?
E-POSTA İLE:
“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazın, adınızı soyadınızı ve mesleğinizi bize gönderin. Arzu edilirse, mail’e birden fazla isim yazılabilir.
Mail adresiniz; kocaeligazetesi@kocaeligazetesi.com.tr
FAKS İLE:
Tepkinizi bize faks ile iletmek istiyorsanız, yine “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazıp aşağıdaki numaralara faks çekebilirsiniz.
Faks No:322 75 55- 325 22 05
WHATSAPP İLE:
“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazın 0532 314 6888’e gönderin…
GAZETEMİZE GELEREK:
Eğer bizzat gazetemize gelerek “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” defterini imzalamak istiyorsanız, bekleriz. Demli çayımız ve köpüklü kahvemiz var.
ADRES:İzmit Sanayi Sitesi 13.Cadde, 312.Blok. No: 2 İZMİT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz