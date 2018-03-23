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Nedim Yinelek'in anne acısı!

Yin Yapı isimli firmanın sahibi Nedim Yinelek'in annesi Gülsüm Yinelek hayatını kaybetti.

Başiskele ilçesi Kullar Mehmet Ağa Mahallesi Atatürk Caddesi Yinelek Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi merhum Basri Yinelek’in eşi, Yin Yapı’nın sahibi Yaşar Yinelek’in yengesi, İş adamı Nedim Yinelek ile birlikte 8 çocuk annesi Gülsüm Yinelek (90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi bugün (Cuma) öğle namazında Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verilecek.

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Yorumlar

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Hakan Yavuz - Yinelek ailesinin başı sağ olsun allah sabır eylesin.

Yanıtla . 0Beğen 23 Mart 13:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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