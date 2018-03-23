Nedim Yinelek'in anne acısı!

Başiskele ilçesi Kullar Mehmet Ağa Mahallesi Atatürk Caddesi Yinelek Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi merhum Basri Yinelek’in eşi, Yin Yapı’nın sahibi Yaşar Yinelek’in yengesi, İş adamı Nedim Yinelek ile birlikte 8 çocuk annesi Gülsüm Yinelek (90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi bugün (Cuma) öğle namazında Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verilecek.