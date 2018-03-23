Başkan Üzülmez başarılı liselileri kabul etti

Kastamonu’da düzenlenen liseler arası futbol şampiyonasında Kocaeli ve Kartepe’yi temsil eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi kız ve erkek futbol takımları, Sakarya’da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

YAKLAŞIK 1000 OKUL KATILDI

Liseler arası genç erkek futbol şampiyonası grup müsabakaları bu yıl Kastamonu’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya ülke genelinde bin okul katıldı. Kartepe’yi temsilen Hayrettin Gürsoy takımı katıldı. Hayrettin Gürsoy Lisesi erkek futbol takımı ilk karşılaşmasında Kastamonu Lisesi’ni 5-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmasında Zonguldak temsilcisini 4-2 mağlup ederek grup finallerine kaldı. Finalde ise Düzce temsilcisini 4-1 mağlup etti.

32 TAKIM ARASINA GİRDİLER

Hayrettin Gürsoy Lisesi kız futbol takımı ise yine Kastamonu’da yapılan grup müsabakalarında İstanbul temsilcisini 2-1, Samsun temsilcisini 8-0 mağlup ederek, grup finallerine kalmayı başardı. Finalde ise Kastamonu temsilcisini 8-0 yenerek grup şampiyonu oldu. Hayrettin Gürsoy Lisesi erkek ve kız futbol takımları, Sakarya’da yapılmakta olan Türkiye finalleri karşılaşmasında mücadele ediyor.

ATLET TAKIMININ BAŞARISI

Öte yandan Hayrettin Gürsoy Lisesi Atletizm erkek takımı da 12-14 Mart 2018 tarihlerinde Bursa’da yapılan atletizm grup müsabakalarında 693 puan toplayarak, Türkiye finallerine katılan 16 takım arasında yer aldı. Atletizm Türkiye finalleri yine Bursa’da 27-29 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.

ÜZÜLMEZ TEBRİK ETTİ

Kartepe Belediyesi meclis üyesi ve Spor Koordinatörü Faruk Sarman eşliğinde Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi okul yöneticileri, antrenörler ve başarılı sporcular, desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Misafirlerini mutlulukla karşılayan Başkan Üzülmez, turnuva hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başarılı öğrencileri ve yöneticileri tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi okul yöneticileri ve sporcularını tebrik ediyorum. Kartepemizde spora yapılan yatırımların meyvelerini gördükçe bizler gurur duyuyoruz. İnşallah Sakarya’dan derece alacaklardır. Bizleri yine gururlandıracaklarını biliyorum. Gençlerimizin başarılı olmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.