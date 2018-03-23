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Gölcük’te Voleybol 2.Lig’de sona erdi

Gölcük Belediyesi’nin “Gölcük’te Öğrenci Olmak” projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ortaokullar arası Kocaeli Okul Sporları 2. Lig Voleybol Turnuvası, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonunda oynanan final maçlarıyla sona erdi.

2017-2018 eğitim öğretim yılı “Gölcük’te Öğrenci Olmak” projesi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ortaokullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Voleybol Turnuvası, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan maçlarla sona erdi. Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 32 okuldan toplam 356 öğrenci heyecan yaşadı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Kıyasıya çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, belediye birim müdürleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

TURNUVA SONUÇ LİSTESİ:

YILDIZ KIZ

1-Uğur Mumcu Ortaokulu

2-İhsaniye Ortaokulu

3-İhsaniye Oyak Ortaokulu

YILDIZ ERKEK

1- Saraylı Ortaokulu

2-Uğur Mumcu Ortaokulu

3-Saraylı Ortaokulu

KÜÇÜK KIZ

1-İhsaniye Ortaokulu

2-Dumlupınar Ortaokulu

3-Şehit Adem Başoğlu O.O.

KÜÇÜK ERKEKLER

1- Şehit Adem Başoğlu O.O.

2-İhsaniye Ortaokulu

3-Ömer Seyfettin O.Okulu

KÜÇÜK KIZLAR

1- İhsaniye Ortaokulu

2- İhsaniye Oyak Ortaokulu

3-Dumlupınar Ortaokulu

Bugün 11:11 TSİ - Spor

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