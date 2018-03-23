Eskrimde Nevşehir’den 2 bronz birden geldi

İdareci Feridun Taşdelen, antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde, 4 bayan 2 erkek olmak üzere toplam 6 sporcuyla katıldığımız Türkiye Birinciliği müsabakalarında, 24 Kasım Anadolu Lisesi’nden Emine İpek Aydın Genç Bayan Epe’de, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nden Melike Taşdelen Genç Bayan Flöre branşında, Türkiye 3’üncüsü olarak 2 bronz madalya aldı.
Müsabakalara katılan sporcularımız ve dereceleri:
3. Emine İpek Aydın
24. Sıla Çelik
3. Melike Taşdelen
15.Kübra Temel
26. Ulaş Dündar
24. H.Ramazan Bağdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz