Eskrimde Nevşehir’den 2 bronz birden geldi

İdareci Feridun Taşdelen, antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde, 4 bayan 2 erkek olmak üzere toplam 6 sporcuyla katıldığımız Türkiye Birinciliği müsabakalarında, 24 Kasım Anadolu Lisesi’nden Emine İpek Aydın Genç Bayan Epe’de, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nden Melike Taşdelen Genç Bayan Flöre branşında, Türkiye 3’üncüsü olarak 2 bronz madalya aldı.

Müsabakalara katılan sporcularımız ve dereceleri:

3. Emine İpek Aydın

24. Sıla Çelik

3. Melike Taşdelen

15.Kübra Temel

26. Ulaş Dündar

24. H.Ramazan Bağdu