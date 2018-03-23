Açıklama şöyle… 24.03.2018 Cumartesi günü Değirmendere stadında saat 16.00’da oynanması gereken Gölcük Şirinköy Spor - Hisareyn Spor U-17 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 15.00 da oynanacak. 25.03.2018 Pazar günü Beylikbağı Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Gebze Beylikbağı Spor - Çerkeşli Spor U-17 Futbol müsabakasında sehven eşleşme yanlış yazıldığı için müsabaka, 25.03.2018 Pazar günü Çerkeşli Stadı’nda 14.00’da oynanacak. Ev sahibi takım Çerkeşli Spor’dur. 25.03.2018 Pazar günü Metin Oktay Stadı’nda saat 11.00’de oynanması gereken Arapçeşme Spor - Darıca Kültür ve Martı Spor U-17 Futbol müsabakası, 24.03.2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Metin Oktay Stadı’nda oynanacak…
Bugün 11:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Amatörde yine değişiklik var
Amatör liglerde değişiklikler var.
Bugün 11:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz