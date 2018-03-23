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İlahi gibi okunan İstiklal Marşı hakkında soruşturma!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce mehter takımının, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı, mehter takımıncailahi gibi seslendirirken, salondakiler de saygı duruşunda bulundu. Mehter takımının, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nceİstiklal Marşı'nın farklı seslendirilmesi üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasınarağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

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