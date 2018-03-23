BAL 11.Grup liderimiz Gebzespor’un teknik patronu Özgür Vurur, yarınki rakip Karasu’ya dikkat çekti. Herhangi bir iddiası bulunmayan Karasu’nun Gebze’ye rahat geleceğine vurgu yapan Vurur, futbolcularından kazanma alışkanlarını sürdürmelerini istedi. Maç yarın 15.00’te Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak.
Bugün 11:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Karasu’yu önemseyin!
BAL 11.Grup liderimiz Gebzespor’un teknik patronu Özgür Vurur, yarınki rakip Karasu’ya dikkat çekti.
Bugün 11:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz