Kemalcan adeta küllerinden doğdu!

Geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle boş geçiren Gebzespor’un 1 numaralı kalecisi Kemal Canlı, mor-beyazlı ekibimizde adeta küllerinden doğdu. Çok çalışıp kaleyi Yusuf’tan devralan 28 yaşındaki kaleci, antrenmanda hırsı ve çalışma azmiyle dikkat çekti. Kendini maçtaymış gibi idman veren ve kaleci antrenörü Murat Onar’ın yapmasını istediği hareketleri harfiyen yerine getirerek göz dolduran Kemal, kalan maçlarda kalesini gole kapattı.