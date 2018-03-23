Geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle boş geçiren Gebzespor’un 1 numaralı kalecisi Kemal Canlı, mor-beyazlı ekibimizde adeta küllerinden doğdu. Çok çalışıp kaleyi Yusuf’tan devralan 28 yaşındaki kaleci, antrenmanda hırsı ve çalışma azmiyle dikkat çekti. Kendini maçtaymış gibi idman veren ve kaleci antrenörü Murat Onar’ın yapmasını istediği hareketleri harfiyen yerine getirerek göz dolduran Kemal, kalan maçlarda kalesini gole kapattı.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Kemalcan adeta küllerinden doğdu!
Geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle boş geçiren Gebzespor’un 1 numaralı kalecisi Kemal Canlı, mor-beyazlı ekibimizde adeta küllerinden doğdu.
Bugün 11:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz