Tribünlerin sevilen siması Emre Ateş, babası Ersin Ateş’i kaybetti. Gebzespor’a tutkuyla bağlı olan ve bir dönem Menekşe’de malzemecilik de yapan Emre Ateş’i bu acılı gününde Eskiçarşı Taraftar Grubu yalnız bırakmadı. Yönetici Recep Avcı ve taraftarlar Emre’nin evine giderek Ateş ailesinin acısını paylaşırken, merhum Ersin Ateş, önceki gün ikindi namazına müteakip Kandıra Selametli Köyü’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Bugün 11:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:39 TSİ )
Emre Ateş babasını kaybetti
Tribünlerin sevilen siması Emre Ateş, babası Ersin Ateş’i kaybetti.
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Bugün 11:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz