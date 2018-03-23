Emre Ateş babasını kaybetti

Tribünlerin sevilen siması Emre Ateş, babası Ersin Ateş’i kaybetti. Gebzespor’a tutkuyla bağlı olan ve bir dönem Menekşe’de malzemecilik de yapan Emre Ateş’i bu acılı gününde Eskiçarşı Taraftar Grubu yalnız bırakmadı. Yönetici Recep Avcı ve taraftarlar Emre’nin evine giderek Ateş ailesinin acısını paylaşırken, merhum Ersin Ateş, önceki gün ikindi namazına müteakip Kandıra Selametli Köyü’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.