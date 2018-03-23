DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın, Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Gebze şubesi, gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. 4'üncü katta bulunan sendika binasının pencerelerine ateş edildi.Pencerelere 3 kurşun isabet ederken, gece içeride kimse bulunmaması herhangi bir yaralanmayı önledi. Polis olay yerinde incelemede bulunup,soruşturma başlattı.
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Sendika şubesi kurşunlandı!
Gebze'de, Birleşik Metal İş Sendikası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Sendikanın pencerelerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi, soruşturma başlatıldı.
Bugün 11:39 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz