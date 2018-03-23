Sendika şubesi kurşunlandı!

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın, Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Gebze şubesi, gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. 4'üncü katta bulunan sendika binasının pencerelerine ateş edildi.Pencerelere 3 kurşun isabet ederken, gece içeride kimse bulunmaması herhangi bir yaralanmayı önledi. Polis olay yerinde incelemede bulunup,soruşturma başlattı.