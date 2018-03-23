Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:39 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:06 TSİ )

Sendika şubesi kurşunlandı!

Gebze'de, Birleşik Metal İş Sendikası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Sendikanın pencerelerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi, soruşturma başlatıldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın, Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Gebze şubesi, gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. 4'üncü katta bulunan sendika binasının pencerelerine ateş edildi.Pencerelere 3 kurşun isabet ederken, gece içeride kimse bulunmaması herhangi bir yaralanmayı önledi. Polis olay yerinde incelemede bulunup,soruşturma başlattı.

Bugün 11:39 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti mask
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
3 çocuğa cinsel istismar iddiası! mask
3 çocuğa cinsel istismar iddiası!
Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı mask
Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı
Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı mask
Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL