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Deniz Ticaret Odası’nda Doğusel adaylığını açıkladı

2 Nisan’da yapılacak Deniz Ticareti Odası’nın 1’nci olağan kongresinde mevcut kurucu başkan Vedat Doğusel yeniden aday olacağını açıkladı.

Deniz Ticareti Odası’nın 1’nci olağan kongresi 2 Nisan Pazartesi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde saat 09.00-17.00 arasında yapılacak. Kongrede mevcut kurucu başkan Vedat Doğusel yeniden aday olacak. Kongrede Doğusel’in karşısına ise Kaptan Yavuz Ulugün çıkacak. Kongre hakkında konuşan Doğrusel, “Hayatın ve doğanın gereği de bir yarıştır. Bizim de yolumuz ve çizgimiz çok net diğer aday arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Yarış güzel bir şekilde olduğu zaman zevk verir” dedi.

KOCAELİ DENİZCİ BİR KENT

Deniz Ticareti’nin gelebileceği durumu anlatan ve başkanlık döneminde yaptığı faaliyetlerden bahseden Deniz Ticareti Odası Başkanı Vedat Doğusel, “ Kocaeli denizci bir kent. Kocaeli bir liman kenti. Kocaeli, Türkiye’nin 4’te 1’idir. Ticaretin geliştiği yerde denizcilik olur. Denizcilik bir kültürdür. Kocaeli’deki uygulayıcılar kente dışarıdan adapte olmuş. Kocaeli’de yaklaşık 210 tane aktif başkanlık dönemimde toplam 550 üyeye ulaştık. Denizciliğin örfünü ve adetini bu kentte geliştirmeye çalışıyoruz. Deniz dış ekonomi demektir. Ülkeye kazanç getirici işler yapıyoruz. 2023 hedefini tutturmak istiyorsak denizi kullanmalıyız” dedi.

GEMİ SİCİLİNİ KENTE GETİRECEĞİZ

Konuşmasına devam eden Doğusel, “Deniz ticaretini maksimum düzeyde kendimize döndürmeliyiz. Çocuklarımız yüzme öğrenmek zorunda. İnsanın sahip çıkmadığı hiçbir şey gelişmez. Bu yüzden herkes denize sahip çıkacak. 12 ilçede temsilcimiz olacak ve bir sıkıntı olduğunda anında müdahale edilecek. Denizcilik konseyine gidebilecek, gerektiğinde soru önergesi verebileceğimiz ortam yaratmamız gerekiyor. Üye sayımızı arttırmak zorundayız. Denizcilik müzesi kurulacak. İnternet alt yapısı sistemiyle arz ve talep dengesini tüm piyasa görecek. Arz talep dengesini ortaya koyacak bir alt yapı yapacağız. Gemi sicilini bu kente getirmek istiyoruz. Sosyal eşitlik ve adalet sağlandığında hayaller gelişir. Her üyemiz çalışacak çünkü çözüm kaynağı bizleriz. Uluslararası kongre ve konferansları burada yapmaya başlayacağız” diye konuştu.

Bugün 11:50 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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