Darıca Kale Bayramoğluspor’da aktif futbol yaşantısını sürdüren Şahin Doğan’ın eşi Ümran Doğan, Özel Merkez Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Şahin ve Ümran çifti, çocuklarına Ahsen Mira ismini verdi.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:55 TSİ )
Kaleli Şahin baba oldu
Kocaeli futbolunun yakından tanıdığı isimlerden olan Şahin Doğan baba olma sevincine erişti.
Bugün 11:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz