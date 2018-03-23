İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şambay, Türkiye’nin örnek futbol kulüplerinden Altınorduspor ile anlaştı. Sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın parmakla gösterdiği, İzmir’in güzide temsilcisinde U-11,12,13 ve 14 gruplarının koordinatörlüğüne getirilen İzmitli teknik adam Fenerbahçe alt yapısında 6 yıl çalıştı ve 2013 yılında Olimpiyat Komitesi Fair Play ve Metin Oktay Fair-Play ödülüne layık görüldü. Sayısız yetenekli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran UEFA Elit A diplomalı Şambay önce Pazarspor son olarak da Kocaeli Birlikspor’da yardımcı teknik adamlık yaptı. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan genç teknik adam Kocaelispor’un da eski futbolcularındandı.
Bugün 11:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
İzmitli teknik adama şahane görev
Kocaelispor'un eski futbolcularından, başarı teknik adam Tolga Şambay, İzmir'in güzide temsilcisi Altınorduspor ile anlaştı.
Bugün 11:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz