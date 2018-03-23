İzmitli teknik adama şahane görev

İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şambay, Türkiye’nin örnek futbol kulüplerinden Altınorduspor ile anlaştı. Sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın parmakla gösterdiği, İzmir’in güzide temsilcisinde U-11,12,13 ve 14 gruplarının koordinatörlüğüne getirilen İzmitli teknik adam Fenerbahçe alt yapısında 6 yıl çalıştı ve 2013 yılında Olimpiyat Komitesi Fair Play ve Metin Oktay Fair-Play ödülüne layık görüldü. Sayısız yetenekli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran UEFA Elit A diplomalı Şambay önce Pazarspor son olarak da Kocaeli Birlikspor’da yardımcı teknik adamlık yaptı. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan genç teknik adam Kocaelispor’un da eski futbolcularındandı.