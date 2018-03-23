Mor-Beyazlı Gebzeli Aslanlar geliyor

Aslan Elektronik’in sahibi Uğur Aslan, Arapçeşme Diş Polikliniği’nin ve spor camiasının sevilen ismi Serdar Kaya ile Şevki Baş’tan oluşan başkanlık sisteminde ekip Nihat Macar ve Zeki Kemiksiz’e emanet edildi. Gebze Aslan Masterlar Ahmet Kılıç, Yaşar Kambolat, Levent Karataş, Şeref Desdecioğlu, Süleyman Nalbant, Tarkan Ali Erdoğan, Sezai ve Mehmet Malkoç, Yahya Çimen, Seyhan Salih Kurtulmuş, Mustafa Kaya ve Murat Aktaş gibi isimlerden kurulu.