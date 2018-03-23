Aslan Elektronik’in sahibi Uğur Aslan, Arapçeşme Diş Polikliniği’nin ve spor camiasının sevilen ismi Serdar Kaya ile Şevki Baş’tan oluşan başkanlık sisteminde ekip Nihat Macar ve Zeki Kemiksiz’e emanet edildi. Gebze Aslan Masterlar Ahmet Kılıç, Yaşar Kambolat, Levent Karataş, Şeref Desdecioğlu, Süleyman Nalbant, Tarkan Ali Erdoğan, Sezai ve Mehmet Malkoç, Yahya Çimen, Seyhan Salih Kurtulmuş, Mustafa Kaya ve Murat Aktaş gibi isimlerden kurulu.
Bugün 12:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Mor-Beyazlı Gebzeli Aslanlar geliyor
Gebze ve Darıca Masterlere yeni bir ekip daha katıldı.
Bugün 12:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz