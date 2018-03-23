Bugün en çok onlar iş yaptı! Kuyruk oluştu...

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden çamur yağmuru sonrasında kent genelinde park halindeki araçlarda yoğun bir kirlilik meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için araçlarına gelen vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçların üzerinde yağış sonrasında kalın bir toz tabakası meydana geldi. Yağışın ardından kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu. Yoğun talebin olduğu yıkamacılarda kuyruklar oluştu. Sabah kalktığında arabasının toz içinde kaldığını belirten ve temizlemek için yıkamacıya gelen Cevdet Şimşek, “Akşam işten geldim, arabayı bıraktım tertemiz. Sabah kalktığımda arabanın üstü hep çamur olmuş. Her taraf batmış. Mecbur yıkamaya geldik. Tabi bize artı bir külfet yani. Bu da Allah’ın işi işte. Ayda bir sefer filan yıkardım. Buda böyle giderse herhalde her gün yıkayacağız. Buda yıkamacıların tabi ki bayramı olur” dedi.