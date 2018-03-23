Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden çamur yağmuru sonrasında kent genelinde park halindeki araçlarda yoğun bir kirlilik meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için araçlarına gelen vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçların üzerinde yağış sonrasında kalın bir toz tabakası meydana geldi. Yağışın ardından kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu. Yoğun talebin olduğu yıkamacılarda kuyruklar oluştu. Sabah kalktığında arabasının toz içinde kaldığını belirten ve temizlemek için yıkamacıya gelen Cevdet Şimşek, “Akşam işten geldim, arabayı bıraktım tertemiz. Sabah kalktığımda arabanın üstü hep çamur olmuş. Her taraf batmış. Mecbur yıkamaya geldik. Tabi bize artı bir külfet yani. Bu da Allah’ın işi işte. Ayda bir sefer filan yıkardım. Buda böyle giderse herhalde her gün yıkayacağız. Buda yıkamacıların tabi ki bayramı olur” dedi.
Bugün 12:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Bugün en çok onlar iş yaptı! Kuyruk oluştu...
Kocaeli’de akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çamur yağmuru soncunda kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar, araç yıkama yerlerinde kuyruk oluşturdu.
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Bugün 12:04 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz