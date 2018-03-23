Amatör Süper Lig Play-Off Grubu’nda mücadele veren Gebze temsilcisi Sultan Orhanspor, 10’uncu maçında lider Büyük Derbent’e yenilerek ikincilik iddiasını da kaybetti. Kendi evinde 2-1 yenildiği rakibine rövanşta da aynı skorla teslim olan turuncu-mavililer, üst üste 3.yenilgisini alarak BAL’a çıkma umutlarını gelecek sezona bıraktı. Sultan Orhanspor’un kalan 4 maçı formaliteden öteye geçmeyecek.
Bugün 12:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Sultan’da umutlar seneye kaldı!
Gebze temsilcisi Sultan Orhanspor, 10’uncu maçında lider Büyük Derbent’e yenilerek ikincilik iddiasını da kaybetti.
Bugün 12:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz