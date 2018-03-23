Sultan’da umutlar seneye kaldı!

Amatör Süper Lig Play-Off Grubu’nda mücadele veren Gebze temsilcisi Sultan Orhanspor, 10’uncu maçında lider Büyük Derbent’e yenilerek ikincilik iddiasını da kaybetti. Kendi evinde 2-1 yenildiği rakibine rövanşta da aynı skorla teslim olan turuncu-mavililer, üst üste 3.yenilgisini alarak BAL’a çıkma umutlarını gelecek sezona bıraktı. Sultan Orhanspor’un kalan 4 maçı formaliteden öteye geçmeyecek.