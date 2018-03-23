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Sporun kalbi karamürsel’de attı

KASKF Karamürsel İlçe Temsilcisi Selman Açık ile KASKF Gölcük İlçe Temsilcisi Hüseyin Bat’ın iş birliğiyle organize edilen ve ilçeler arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi hedeflenen istişare toplantısının ilki Karamürsel’de yapıldı. Başta Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım olmak üzere geceye çok sayıda önemli isim katıldı.

İlk olarak Karamürsel’de yapılan istişare toplantısına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgili, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Karamürsel İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, Karamürselspor, Seka Doğanspor, Karamürsel İdman Yurdu, Çamçukurspor, Gölcük İdman Yurdu, Harb-İşspor, Değirmenderespor, Ulaşlıspor, Yalakderespor, Akçatspor, Kızderbentspor, Gölcük Şirinköyspor, Gölcük Yelken Kulübü başkanları ile yöneticileri katıldı.

SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde bir arada olmamız bizleri sevindiriyor. İlçemizde faaliyet gösteren kulüplerin idarecileri ile her zaman bir araya geliyoruz. Kendileriyle diğer branşlarda da aktif olmaları için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Tüm kulüplerimize yardımcı olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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