İMH’den voleybol ziyafeti

Turnuvaya Gebze’deki sivil toplum kuruluşları ile voleybol sporuna gönül veren eğitimciler ilgi gösteriyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze yönetim kurulu üyeleri ile Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan’ın start verdiği turnuvanın ilk maçında, şampiyonluğun iddialı takımlarından Öğretmenler, rakibi Yiğit Adamlar’ı zorlanmadan 2-0 yendi. Turnuvanın ilk gününde 4 karşılaşma oynandı. Favori takımlar rakiplerini mağlup etti.

İMH GEBZE GELENEKSEL VOLEYBOL TURNUVASI AÇILIŞ MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR:

Öğretmenler: 2-Yiğit Adamlar: 0

Eczanebaşı: 2-İHH Gebze: 0

Çayırova: 2-Beşevler: 1

Din Görevlileri: 2 Horoncular: 1

GÜNÜN PROGRAMI:

Erdemli Nesil-İnsana Hizmet Der.

İLKÇEV-Tercih Yapı

GİV Gebze-İlim Yayma Cemiyeti

Baskın Ekibi-Genç Akse