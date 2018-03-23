İzcilerden Reyhanlı’ya yardım

Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü tarafından düzenlenen faaliyetlere katılan izci liderleri, bir hafta boyunca Hatay Reyhanlı’da bir dizi yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

ŞEFKAT NÖBETİ TUTTULAR

Hatay Reyhanlı’da bulunan mülteci kamplarını ziyaret eden izci liderleri, burada yaşayan Suriyeli çocuklara, acılarını unutturmak ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla izcilik eğitimi verdi. Suriye sınırında arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine katılan izci liderleri Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kemal Kınık ile bir araya geldi. Şefkat Nöbeti yardım faaliyeti 2. ayağında izci liderleri, Kızılay deposunda, Afrin’e gönderilmek üzere 1000 adet gıda paketi hazırladı.