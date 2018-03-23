Çayırova, Gebze Master’in konuğu

Çoğunluğunu eski Gebzesporlu futbolcuların oluşturduğu Gebze Masterler Takımı, BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor’u dün akşam yemekte ağırladı. Gebze Masterler ailesinden olan Çayırovaspor teknik direktörü Erol Çağlın ve futbolcu kadrosu, güzel bir akşam yemeğinde ağırladı. Gebzeli eski tüfekler, yarınki zorlu Çiğli maçı öncesi yeşil-siyahlı ekibe moral verdi. Yemek Beybaba Restaurant’ta gerçekleşti.