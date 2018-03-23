Çoğunluğunu eski Gebzesporlu futbolcuların oluşturduğu Gebze Masterler Takımı, BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor’u dün akşam yemekte ağırladı. Gebze Masterler ailesinden olan Çayırovaspor teknik direktörü Erol Çağlın ve futbolcu kadrosu, güzel bir akşam yemeğinde ağırladı. Gebzeli eski tüfekler, yarınki zorlu Çiğli maçı öncesi yeşil-siyahlı ekibe moral verdi. Yemek Beybaba Restaurant’ta gerçekleşti.
Bugün 12:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
Çayırova, Gebze Master’in konuğu
Çoğunluğunu eski Gebzesporlu futbolcuların oluşturduğu Gebze Masterler Takımı, BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor’u dün akşam yemekte ağırladı.
Bugün 12:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz