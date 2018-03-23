Darıca’daki mücadeleye İstanbul Bölgesi hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy’u atayan MHK, maçın yardımcı hakemlerini Samet Özkul ve Berkay Daban olarak belirledi. Karşılaşmanın 4.hakemi ise Serhat Tan. Taşkınsoy, Darıca Gençlerbirliği’nin Ankara Demir’i 2-0 yendiği karşılaşmanın 4.hakemiydi.
Bugün 12:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
1461 Trabzon maçı Taşkınsoy’un
Darıca Gençlerbirliği-1461 Trabzon maçını yönetecek hakem triosu açıklandı.
Bugün 12:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz