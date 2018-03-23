1461 Trabzon maçı Taşkınsoy’un

Darıca’daki mücadeleye İstanbul Bölgesi hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy’u atayan MHK, maçın yardımcı hakemlerini Samet Özkul ve Berkay Daban olarak belirledi. Karşılaşmanın 4.hakemi ise Serhat Tan. Taşkınsoy, Darıca Gençlerbirliği’nin Ankara Demir’i 2-0 yendiği karşılaşmanın 4.hakemiydi.