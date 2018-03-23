Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki maçlarda 17.00’de Güneş Gelişim-Karamürsel Gençlik, 18.30’da Gölcük Yeni Hisareyn-Kocaeli İzmit karşı karşıya gelecek.
Bugün 12:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:40 TSİ )
Basketbolda iki maç var
Kocaeli U-18 Erkekler 2.Küme’de yarın art arda iki maç birden oynanacak.
Bugün 12:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz