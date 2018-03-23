Ers Motors 3d Winter Cup 4. Ayak & V2 Challange 3. Ayak Winter Challange Yarışları yarın Körfez Otomobil Pisti’nde koşulacak. Saat 10.00’da başlayacak yarışlar 17.00’ye kadar devam edecek.
Bugün 12:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:41 TSİ )
Yüksek adrenalin!
Ers Motors 3d Winter Cup 4. Ayak & V2 Challange 3. Ayak Winter Challange Yarışları yarın Körfez Otomobil Pisti’nde koşulacak.
Bugün 12:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz