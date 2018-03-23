Tuzla-Buca / Hatay-Eyüp

Temsilcimiz Birlikspor’un da yer aldığı grupta 15.00’teki maçlarda Tuzlaspor-Bucaspor ve Hatayspor-Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çenen Kocaeli Birlikspor ise Keçiörengücü’ne konuk olacak.