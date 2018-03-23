Temsilcimiz Birlikspor’un da yer aldığı grupta 15.00’teki maçlarda Tuzlaspor-Bucaspor ve Hatayspor-Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çenen Kocaeli Birlikspor ise Keçiörengücü’ne konuk olacak.
Bugün 12:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
Tuzla-Buca / Hatay-Eyüp
2.Lig Kırmızı Grup’ta yarın iki maç var.
Bugün 12:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz