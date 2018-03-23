Gölcük-D.Bekir / Muğla-Y.Ordu

Saat 15.00’de baeşlayacak müsabakalarda temsilcimiz Gölcükspor, Diyarbekir A.Ş.’yi konuk edecek. Hakem Emre Yüksel. Diğer maçta ise Muğlaspor ile Yeni Ordu karşı kaşıya gelecek. Bu maçı da Demokrat Özgür Güneş. Lider temsilcimiz Darıca ise yarın sahaya çıkacak. Darıca ekibi 1461 Trabzon’u konuk edecek.