Saat 15.00’de baeşlayacak müsabakalarda temsilcimiz Gölcükspor, Diyarbekir A.Ş.’yi konuk edecek. Hakem Emre Yüksel. Diğer maçta ise Muğlaspor ile Yeni Ordu karşı kaşıya gelecek. Bu maçı da Demokrat Özgür Güneş. Lider temsilcimiz Darıca ise yarın sahaya çıkacak. Darıca ekibi 1461 Trabzon’u konuk edecek.
Bugün 12:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:48 TSİ )
Gölcük-D.Bekir / Muğla-Y.Ordu
TFF 3.Lig 2.Grup’ta yarın iki maç var.
Bugün 12:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz