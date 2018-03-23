Temsilcimiz Kocaelispor’un da yer aldığı grupta, yarın 15.00’te başlayacak maçlarda Büyükçekmece Tepecik-Tekirdağ, Ankara Adliye-Utaş Uşak, Baysan İnşaat Düzyurt-Arsinspor karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise yarın Elaziz Belediye ile 15.00’te başlayacak maçta deplasmanda karşılaşacak.
Bugün 12:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:49 TSİ )
3.Lig 3.Grup’ta 3 maç var
TFF 3.Lig 3.Grup’ta yarın üç maç birden oynanacak.
Bugün 12:47 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz