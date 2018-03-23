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3.Lig 3.Grup’ta 3 maç var

TFF 3.Lig 3.Grup’ta yarın üç maç birden oynanacak.

BÜYÜT

Temsilcimiz Kocaelispor’un da yer aldığı grupta, yarın 15.00’te başlayacak maçlarda Büyükçekmece Tepecik-Tekirdağ, Ankara Adliye-Utaş Uşak, Baysan İnşaat Düzyurt-Arsinspor karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise yarın Elaziz Belediye ile 15.00’te başlayacak maçta deplasmanda karşılaşacak.

Bugün 12:47 TSİ - Spor

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