Hafta içerisinde ağırladığı rakibi Mersin Üniversitesi’ni 66-60 yenen temsilcimiz, yarın 14.00’te Ankara temsilcisi Çankaya Üniversitesi’nin konuğu olacak. Tek korku, hakemlerin yine katliam yapabilecek olması.
Bugün 12:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:50 TSİ )
İzmit Belediye-Çankaya Üni.
Türkiye Kadınlar Basketbol ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, 6 oyuncuyla çıktığı maçlarda destan yazmaya devam ediyor.
Bugün 12:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz