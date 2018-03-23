Halıdere Belediye ligden çekildi

U-17 Futbol Ligi takımı Halıdere Belediyespor, bugün Karamürsel İdman yurdu ile oynayacağı maça çıkmayacağını resmi dilekçeyle bildirdi ve maç iptal edildi. Açıklama şöyle… 25.03.2018 Pazar günü (yarın) Karamürsel Stadı’nda saat 14.30’da oynanması gereken Karamürsel İ.Y.Spor – Halıdere Belediyespor U-17 Futbol müsabakası, Halıdere Belediyespor’un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Kocaeli Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi.