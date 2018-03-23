U-17 Futbol Ligi takımı Halıdere Belediyespor, bugün Karamürsel İdman yurdu ile oynayacağı maça çıkmayacağını resmi dilekçeyle bildirdi ve maç iptal edildi. Açıklama şöyle… 25.03.2018 Pazar günü (yarın) Karamürsel Stadı’nda saat 14.30’da oynanması gereken Karamürsel İ.Y.Spor – Halıdere Belediyespor U-17 Futbol müsabakası, Halıdere Belediyespor’un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Kocaeli Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi.
Bugün 12:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:50 TSİ )
Halıdere Belediye ligden çekildi
Amatör kümelerde yaprak dökümü sürüyor.
Bugün 12:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz