Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:52 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Akkurt Group, İDEV fuarında stantlarını açtı

Akkurt Group Kocaeli İnterteks Fuarında açılan İDEV Fuarında yerine alırken Kocaeli Halkına 2 yeni projesini sundu

Akkurt Group İDEV Fuarında Royal City Yahya Kaptan ve Secret Garden Yuvacık projelerini Kocaeli halkıyla paylaştılar.

BU PROJE AYRI BİR DEĞER KATIYOR

Akkurt Group’un Royal City’den sonra büyük ilgi gören projesi Secret Garden’ın 3+1 örnek dairesi Kocaelilerin beğenisine sunuldu. Neredeyse yeşilin her tonunu içerisinde bulunduran SECRET GARDEN; geniş peyzaj ve sosyal alanlarının yanı sıra eşsiz deniz manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca kolay ulaşımı ve şehir merkezine yakınlığı da projeye ayrı bir değer katıyor.

FİRMA YETKİLİLERİ PROTOKOLÜ AĞIRLADI

Kocaeli İnterteks’te kurulan İDEV fuarını önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş, ile birlikte gezdiler. Valilerin fuarı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve KOTO yönetim kurulu üyeleri eşlik ederek firma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt ile projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Bugün 12:52 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Akkurt Group, İDEV fuarında stantlarını açtı mask
Akkurt Group, İDEV fuarında stantlarını açtı
Motorine büyük zam! mask
Motorine büyük zam!
Açık işler yayınlandı: 2093 eleman alınacak! mask
Açık işler yayınlandı: 2093 eleman alınacak!
İlk kez ev alacaklar dikkat! Konut almanız kolaylaştı mask
İlk kez ev alacaklar dikkat! Konut almanız kolaylaştı
SGK'dan hastalara müjde! mask
SGK'dan hastalara müjde!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL