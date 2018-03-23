Akkurt Group, İDEV fuarında stantlarını açtı

Akkurt Group İDEV Fuarında Royal City Yahya Kaptan ve Secret Garden Yuvacık projelerini Kocaeli halkıyla paylaştılar.

BU PROJE AYRI BİR DEĞER KATIYOR

Akkurt Group’un Royal City’den sonra büyük ilgi gören projesi Secret Garden’ın 3+1 örnek dairesi Kocaelilerin beğenisine sunuldu. Neredeyse yeşilin her tonunu içerisinde bulunduran SECRET GARDEN; geniş peyzaj ve sosyal alanlarının yanı sıra eşsiz deniz manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca kolay ulaşımı ve şehir merkezine yakınlığı da projeye ayrı bir değer katıyor.

FİRMA YETKİLİLERİ PROTOKOLÜ AĞIRLADI

Kocaeli İnterteks’te kurulan İDEV fuarını önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş, ile birlikte gezdiler. Valilerin fuarı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve KOTO yönetim kurulu üyeleri eşlik ederek firma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt ile projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.