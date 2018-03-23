Çiftlik Bank anketlere konu oldu

Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi (AREDA) Türkiye’de 30 büyükşehirde 18 yaşın üzerindeki 2 bin 624 vatandaşa Çiftlik Bank ve benzeri oluşumlar üzerine sorular yöneltti. Ankete katılan vatandaşların yüzde 79’u daha önce Çiftlik Bank ve benzeri organizasyonlara dahil olmadığını söyledi. Çiftlik Bank'a üye olan kişilerin yüzde 76’sı ise arkadaş çevresinden duydukları için üye olduklarını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 64’ü ise hayat standartlarını yükseltmek için bu tür organizasyonlara katıldıklarını belirtti.
%72 GELİR ELDE EDİLEMEYECEĞİNİ BİLİYOR
Ayrıca Çiftlik Bank’a üye olan kişilerin yüzde 72’si ise Çiftlik Bank ve benzeri oluşumlardan gelir elde edemeyeceğini bildiklerini söyledi. Yapılan ankete Çiftlik Bank’ta yaşanan mağduriyetlerin ise kişilerin kısa yoldan para kazanma isteğinden meydana geldiği ortaya çıktı. Yine ankette soru yöneltilen vatandaşların yüz de 42’sine göre Çiftlik Bank’a katılım sağlayan vatandaşlar mağduriyette en büyük suçlu. Çiftlik Bank ve benzeri organizasyonlara katılımı önlemek için ise vatandaşlar eğitim düzeyinin artırılması ve cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz