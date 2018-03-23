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CHP’de imza kampanyası patladı

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ya muhalif olarak bilinen İzmit Belediye Meclis Üyesi Ercan Umutlu ve ekibi, CHP İzmit’te olağanüstü kongre yapılması için başlattıkları imza kampanyasından destek göremedikleri için vazgeçti.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ya muhalif olarak bilinen İzmit Belediye Meclis Üyesi Ercan Umutlu ve ekibi CHP İzmit’te olağanüstü kongre yapılması için imza toplamaya başlamıştı. Umutlu, “Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimleri Küçükkaya ile alacağımıza inanmıyorum” diyerek 220 ile 250 arası imza topladıklarını ve ilerleyen günlerde notere giderek somut adım atacaklarını söylemişti. Eğer imza toplanarak notere gidilseydi adayları büyük ihtimalle Engin Özcan olacaktı.

İMZA TOPLAMAKTAN VAZGEÇİLDİ

Küçükkaya lehine imza toplama kampanyası hakkında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve Selman Yıldırım, imza kampanyasının CHP’ye zarar vereceğini savunmuş ve imza toplamak AKP’nin ekmeğine yağ sürmek olacaktır diyerek tepki göstermişti. Ercan Umutlu ve ekibinin, CHP’nin önde gelen isimlerinin imza kampanyasına destek vermemesi üzerine imza toplama işinden vazgeçtiği öğrenildi.

Bugün 13:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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