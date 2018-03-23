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Bugün 13:34 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:37 TSİ )

Beyin fırtınası yıktı geçti

İzmit Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklığında 5’ncisi düzenlenen İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası, yoğun ilgi gördü.

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya 7 kategoride 300’den fazla sporcu katıldı. Ailelerin de büyük bir heyecan içinde takip ettiği turnuvada, dereceye girenlere madalyaları, Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı, Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı IA-FI Aykut İlker Mete ve İzmit Belediye Spor Birim Sorumlusu Necati Akkuzu tarafından verildi.

DERECEYE GİRENLER:

7 YAŞ KATEGORİSİ

1.Beker Ahmet Burak

2.Toklu Ahmet Kayra

3.Özgür Emir

8 YAŞ KATEGORİSİ:

1. Şahin Ecrin Zeycan

2.Melek Yusuf Eren

3.Güleşce Furkan

9 YAŞ KATEGORİSİ:

1.KarataşEerdem Cahit

2.Aytin Kerem

3.Bilir Cemal Arda

10 YAŞ KATEGORİSİ:

1. Dede Kıvanç

2.Çoban Rüzgar

2.Ark Gamze

12 YAŞ KATEGORİSİ:

1. Demirtaş Onur Kaan

2.Anık Abdullah Mert

3.Altay Sinan Can

15 YAŞ KATEGORİSİ:

1.Güler Muhammed Talha

2.Ergün Berkcan

3.Uslu Utku Ege

16 YAŞ ÜSTÜ KATEGORİSİ:

1.Mehmet Aşkın Taşan

2.Ertekin Oğuzhan

3.Şahin Aytaç

Bugün 13:34 TSİ - Spor

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