Şampiyon basketçiler kupayı Ellibeş’e getirdi

Ellibeş’in makamında gerçekleşen ziyarete Gölcük Belediyespor Basketbol takımı Antrenörü Okan Güler, Murat Tuna, Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve şampiyon basketbolcular katıldı. Bölge Şampiyonu olan basketbolcular ve Antrenörleri, Başkan Ellibeş’e kendilerine olan katkıları nedeniyle teşekkür etti. Basketbolcular, Nisan ayında Denizli’de yapılacak olan Türkiye yarı final grup eleme maçlarına katılacaklarını ve hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Başkan Ellibeş, bölge şampiyonu olan Gölcük Belediyespor basketbolcularını tek tek kutlayarak, birer armağan takdim etti. Ellibeş, Spora ve sporculara her zaman önem verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyerek “Gölcük Belediyesi olarak destek veriyoruz. Bunun karşılığını başarılarla aldığımız için de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başarılı olmanız bizleri gururlandırdı. Sizlerin bu başarınızı Türkiye şampiyonu olarak taçlandıracağınızı ümit ediyorum. Bizler de sizlere her zaman yardımcı olmaya hazırız” dedi.