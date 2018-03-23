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Bugün 14:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:41 TSİ )

Hido garanti verdi!

Dev adam, hakemler tarafından doğranan şampiyon İzmitli Periler’in derdine derman olacak…

Son haftalarda hakem katliamlarına maruz kalan, özellikle geçen hafta Bursa Budo karşısında adeta dilim dilim doğranan kızların imdadına Hidayet Türkoğlu yetişti. Başkan Türkoğlu “Konuyla özellikle ilgileneceğim. Kimse kimsenin hakkını yiyemez” dedi.

BÖYLE HATALAR OLMAMALI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İzmit’in Basketbol Pilot Bölgesi olmasıyla ilgili resmi sözleşmeyi imzalamak için ilimize geldi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile karşılıklı sözleşme imzalayan Hidayet Türkoğlu, o sırada hakemlerden yakınan yöneticilere “Konuyla bizzat ilgileneceğim. Türkiye Kupası kazanmış bir takımın böylesi hatalara maruz kalmaması lazım. Hemen araştırma yapacağım” dedi.

10 BİN TOP DAĞITTI

10 bin basketbol topu dağıtım törenine katılan Hidayet Türkoğılu, Baykan Nevzat Doğan’a, basketbola katkıları nedeniyle teşekkür ederken “İzmit’te basketbol adına önemli gelişmeler olacak. Bu noktada ortak çalışmalar üreteceğiz. Bu birliktelik çok olumlu olacak. Hakem hataları tabii ki zaman zaman oluyor ama siz hayli mağdur olduğunuzu söylüyorsunuz. Bunu araştıracağım” dedi.

Bugün 14:37 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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