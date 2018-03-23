2. Küme’de yoğun mesai

4 grupta toplam 13 maç oynanacak. A, C, F ve G grubu takımları kozlarını paylaşacak.
Program şöyle…
A-SARIMEŞE-Ç.TEPE G. 19.00 A.KALKA.
A-ÜÇYOL-M.KAVAKLI 19.00 CEPHANE.
A-Y.Y.BARB.-ACISU B. 15.00 E.TEPE
C-EŞME-İ.GÜLTEPE 17.00 DERBENT
C-Y.KAND.-İZMİT G.B. 13.00 KANDIRA
C-YARIMCA-MERT 13.00 E.TEPE
F-ULAŞLI-K.M. AKÇAT 17.00 D.DERE
F-HALIDERE-KAVAKLI 19.15 D.DERE
F-GÖLCÜK İ.-Y.DERE 17.00 KAVAKLI
F-KIZDERBENT-YAZLIK 17.00 K.MÜRSEL
G-DAR.MARTI-M.PAŞA 17.30 B.BAĞI
G-GÜMÜŞ-TAVŞANLI 16.00 Ş.PINAR
G-BALKAN-DARICA 17.00 M. OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz