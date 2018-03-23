Törk’ten Darıca’ya prim desteği

Futbola ve spora düşkünlüğü ile bilinen ve geçtiğimiz dönemlerde Darıca Gençlerbirliği’nde yöneticilik de yapan CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, 3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Darıca Gençlerbirliği’ne prim desteği verdi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile görüşen Törk, takımın her zaman yanında olduğunu ve şahsının da şampiyonluğa inandığını söyledi. Başkan Karabacak ise bu jestinden dolayı Törk’e teşekkür etti.