Futbola ve spora düşkünlüğü ile bilinen ve geçtiğimiz dönemlerde Darıca Gençlerbirliği’nde yöneticilik de yapan CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, 3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Darıca Gençlerbirliği’ne prim desteği verdi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile görüşen Törk, takımın her zaman yanında olduğunu ve şahsının da şampiyonluğa inandığını söyledi. Başkan Karabacak ise bu jestinden dolayı Törk’e teşekkür etti.
Bugün 14:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Törk’ten Darıca’ya prim desteği
CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, 3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Darıca Gençlerbirliği’ne prim desteği verdi.
Bugün 14:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz