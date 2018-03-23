Erbakan Vakfı'ndan Mehmetçiğe kan bağışı

Erbakan Vakfı Kocaeli İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı İzmit Şubesi Kan Merkezi’nin birlikte organize ettiği Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenle 24-25 Mart tarihlerinde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda düzenlenecek. Kampanya hakkında bilgi veren Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Şube Başkanı Yücel Mollaismailoğlu,“Mehmetçiğimiz bizim için can veriyor bizde Mehmetçiğimiz için kan veriyoruz” diyerek tüm Kocaeli halkını kan vermeye davet etti.

DAVET ETTİ

Tüm Kocaeli halkını kan bağışına davet eden Mollaismailoğlu,”Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin,sınırlarımız ötesinde, vatanımızı ve milletimizi tehdit edebilecek bir tek terörist ve himaye edicisi kalmayıncaya kadar bu onurlu mücadeleyi zaferle taçlandıracağına milletçe güvenimiz tamdır. Bu sebepledir ki, Erbakan Vakfı Kocaeli şubesi olarak, muzaffer silahlı kuvvetlerimize ve kahraman güvenlik güçlerimize, kan bağışında bulunarak, bu onurlu harekata katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, Türk Kızılayı, İzmit Şubesi Kan Merkezi ile birlikte organize ettiğimiz bu anlamlı ve kutsal vazifeye katılmaya davet ediyoruz” dedi.