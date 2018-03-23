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Bugün 14:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:53 TSİ )

Elaziz yolcusu kalmasın!

TFF 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Kocaelispor, Pazar günü Elaziz Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeşil Siyahlılar bu maçın yolculuğuna yarın başlıyor. 11.20’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Elazığ’a uçacak ekip, 16.15’te ter idmanı yapacak. Elazığ Ramada Otel’de kampa girecek Kocaelispor, Pazar günü 15.00’te maçını oynayacak ve 21.25 uçağıyla Sabiha Gökçen’e geri dönecek.

24 MART CUMARTESİ

11.20 Sabiha Gökçen-Elazığ

16.15 Ter Antrenmanı-Elazığ

Ramada Otel kamp-Elazığ

25 MART PAZAR:

15.00 Maç-Elaziz Bel. - Kocaeli

21.25 Dönüş Elazığ - S.Gökçen

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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