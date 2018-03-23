Elaziz yolcusu kalmasın!

Yeşil Siyahlılar bu maçın yolculuğuna yarın başlıyor. 11.20’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Elazığ’a uçacak ekip, 16.15’te ter idmanı yapacak. Elazığ Ramada Otel’de kampa girecek Kocaelispor, Pazar günü 15.00’te maçını oynayacak ve 21.25 uçağıyla Sabiha Gökçen’e geri dönecek.
24 MART CUMARTESİ
11.20 Sabiha Gökçen-Elazığ
16.15 Ter Antrenmanı-Elazığ
Ramada Otel kamp-Elazığ
25 MART PAZAR:
15.00 Maç-Elaziz Bel. - Kocaeli
21.25 Dönüş Elazığ - S.Gökçen
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz