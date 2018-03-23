Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:06 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:07 TSİ )

GTÜ Teknopark kuruluyor!

Akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılacağı önemli bir merkez Kocaeli’ye kazandırıldı. Bakanlar Kurulu kararı ile GTÜ bünyesine Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması kararı alındı.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) önemli bir aşama daha kat ederek Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceği için önemli adımların atılacağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Teknopark” alanına kavuştu. Kocaeli’de üniversite kampüsü içerisinde yer alan tek teknopark olacak olan GTÜ Teknoparkın üniversite alt yapısının kullanılması ile bölgede büyük bir ekosistem ortaya çıkarması hedefleniyor. Araştırma Üniversitesi statüsünde olan GTÜ, kurulduğu günden bu yana güçlü alt yapısı ile birçok milli projenin gelişimine katkı sağlıyor. Teknopark ile GTÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği sarmalı daha verimli ve yüksek katma değerli çalışmalara ev sahipliği yapacak.

GTÜ AİLESİ İÇİN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

GTÜ' nün Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yaptığı önemli katkıların katlanarak devam edeceği teknoloji geliştirme bölgesinin GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün önem verdiği hedefler arasında yer aldığı biliniyor. Görgün kararın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6/2/2018 tarihli ve 584 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılarak kurulmuştur. Üniversitemizin son 4 yıldır kararlı bir şekilde sürdürdüğü bilgi üretimi, teknoloji gelişimi ve inovasyon yönetimi yolculuğunda çok önemli bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bu yolculuğu çok önemli bir kümelenme projesi olarak görmekteyiz. Bu kümelenme örneği sadece bilimsel değil, aynı zamanda ortak irade, hedeflenme, planlama, kararlılık, çaba, çalışma, gönül ve duygu kümelenmesi olarak GTÜ ailesi için büyük bir anlam taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bugün 15:06 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük sınava iki gün kaldı! mask
Büyük sınava iki gün kaldı!
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı mask
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı
Huzuru bu festivalde bulacaksınız! mask
Huzuru bu festivalde bulacaksınız!
Ertuğrulgazi İlkokulu'nda Çanakkale şehitleri anıldı mask
Ertuğrulgazi İlkokulu'nda Çanakkale şehitleri anıldı
Türkan Dereli’de mucitler görücüdeydi mask
Türkan Dereli’de mucitler görücüdeydi
Dünya standartlarında eğitimin doğru adres: TED Kocaeli Koleji mask
Dünya standartlarında eğitimin doğru adres: TED Kocaeli Koleji
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL