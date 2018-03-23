GTÜ Teknopark kuruluyor!

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) önemli bir aşama daha kat ederek Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceği için önemli adımların atılacağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Teknopark” alanına kavuştu. Kocaeli’de üniversite kampüsü içerisinde yer alan tek teknopark olacak olan GTÜ Teknoparkın üniversite alt yapısının kullanılması ile bölgede büyük bir ekosistem ortaya çıkarması hedefleniyor. Araştırma Üniversitesi statüsünde olan GTÜ, kurulduğu günden bu yana güçlü alt yapısı ile birçok milli projenin gelişimine katkı sağlıyor. Teknopark ile GTÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği sarmalı daha verimli ve yüksek katma değerli çalışmalara ev sahipliği yapacak.

GTÜ AİLESİ İÇİN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

GTÜ' nün Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yaptığı önemli katkıların katlanarak devam edeceği teknoloji geliştirme bölgesinin GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün önem verdiği hedefler arasında yer aldığı biliniyor. Görgün kararın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6/2/2018 tarihli ve 584 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılarak kurulmuştur. Üniversitemizin son 4 yıldır kararlı bir şekilde sürdürdüğü bilgi üretimi, teknoloji gelişimi ve inovasyon yönetimi yolculuğunda çok önemli bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bu yolculuğu çok önemli bir kümelenme projesi olarak görmekteyiz. Bu kümelenme örneği sadece bilimsel değil, aynı zamanda ortak irade, hedeflenme, planlama, kararlılık, çaba, çalışma, gönül ve duygu kümelenmesi olarak GTÜ ailesi için büyük bir anlam taşımaktadır." ifadelerini kullandı.