Üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento endüstrisi ve üniversite işbirliğinin alt yapısını oluşturmak amacıyla, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Meslek Yüksekokulu ile sektöre özel seçmeli ders açılması için anlaştı. 21 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokolle mevcut MYO programlarının ilgili dallarına, müfredatı merkezi kumanda operatörü-fırın, merkezi kumanda operatörü-farin, merkezi kumanda operatörü-çimento, makine bakımcı, kimya laboratuvar analisti ve çimento test elemanı ulusal mesleki yeterliliklerini temel alarak oluşturulmuş seçmeli dersler verilecek.

AMAÇ; NİTELİKLİ ELEMAN

Düzenlenen imza törenine İmza töreninde KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli MYO Müdürü Prof. Dr. Zafer Dülger, MEYOK Koordinatörü Dr. Abdulkadir Cengiz, Kocaeli MYO İnşaat Bölümü Başkanı Dr. Yusuf Tola, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Başkanı Dr. Fatma Oğuz Erdoğan, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı Dr. Yaşar Bilgin’in yanında Nuh Çimento Genel Müdürü Halim Tekkeşin, Nuh Çimento CEO Danışmanı Sabri Karabay, ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi İşletme Müdürü Özgür Acar ile ÇEİS Eğitim ve Araştırma Uzmanı Yücel Yetişkin hazır bulundu.

“KOCAELİ’DEN BAŞLADIK”

Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile yaptıkları anlaşmayla hem istihdama katkı sağlamayı hem de sektördeki nitelikli eleman sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Sak şunları ifade etti: “Çimento sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ÇEİS olarak en önemli misyonlarımızdan biri. Kocaeli Üniversitesi ile imzaladığımız protokol de burs imkânının yanı sıra başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilerimize istihdam ve staj imkânı sağlaması açısından son derece değerli bir proje. Gençlere eğitim desteği vermeye Kocaeli’den başladık, devamının gelmesini amaçlıyoruz.”

HEM KOÜ’DE HEM ATÖLYEDE

Öğrenciler teorik eğitimleri Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda, uygulamalı eğitimleri ise hem çimento fabrikalarında hem de Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulacak atölye ve laboratuvarlarda alacaklar.