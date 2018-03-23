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Bugün 15:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:11 TSİ )

Kocaeli’nin kapasite kullanımı arttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ilimizdeki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının, Türkiye genelindeki imalat sanayisine paralel artış gösterdiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mart ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Hem Kocaeli hem Türkiye imalat sanayi kapasite kullanım oranında mart ayında da artış olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta otomotiv sanayinin etkisini görüyoruz. Özellikle otomotiv sektörü, yüzde 86.8’lik kapasite kullanım oranı ile yüksek bir performans gösterdi. Bununla birlikte tekstil, ağaç ürünleri, diğer ulaşım araçları ve ana metal sanayinde de kapasite kullanım oranlarının yüzde 80’in üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KOCAELİ’DE ARTIŞ VAR”

Merkez Bankası verilerine göre mart ayı kapasite kullanım oranının bir önceki yıla göre Türkiye genelinde yüzde 76.7’den, 1.1 puan artışla yüzde 77.8’e çıktığını belirten Zeytinoğlu, “KSO verilerine göre martta Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranı 0.1 puan artışla yüzde 70.7’den yüzde 70.8’e yükseldi. Memnuniyet verici olan bu artışları geleceğe yönelik üretim ve büyüme beklentilerimiz açısından olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.

“FİRMALARIN YÜZDE 63 ARTIŞTA”

Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre de 0.2 puan yüksek olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Yaptığımız anket sonuçlarına göre firmalarımızın yüzde 63’ü geçen aya göre kapasite kullanımlarını artırdı. Firmalarımızın yüzde 22’si nisanda alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 65’i bu miktarın değişmediğini ve yüzde 13’ü azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın yüzde 25’i dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 61’i sipariş miktarında bir değişme olmadığını ve yüzde 14’ü ise azaldığını ifade etmişlerdir.”

Bugün 15:09 TSİ - Ekonomi

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