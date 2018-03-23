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Bugün 15:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:12 TSİ )

İki komiteden ortak açıklama

KOTO Senin Grubu’nun 16 ve 20. meslek komitesinde yer alan isimler, düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Komitelerin temsilcileri Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya, “KOTO Senin Grubu’nun parçası olarak seçimleri hazırlandıklarını söyledi

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) yaklaşan seçimleri öncesi, mevcut başkan ve başkan adayı Necmi Bulut’un ekipleri yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Bulut önderliğindeki KOTO Senin Grubu’nda yer alan komite adayları sahada yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor. Daha önce tek komite olan, ancak daha sonra ayrılarak 16. komite (kafe, pişmaniye ve hazır yemek) ve 20. komite (konaklama ve restorantlar) şeklinde hizmetlerini sürdüren gruplar ise seçim çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

TANINMIŞ İSİMLER VAR

16. komitede Yaşar Can liderliğindeki ekipte Uğur Demir, Kadir Çetin, Mehmet Yıldırım, Onur Özbek, Şinasi Okuş, Ahmet Bölükbaşı, Önder Akbaş, Yasemin Ağra, İbrahim Bıyıklı, Mert Aykanat, Özkan Gürel, Mert Vericioğlu ve Ferhat Aydın, 20. komitede ise Yusuf Erenkaya liderliğindeki ekipde Eray Bodur, İlhan Akkurt, Cem Gür, Özgür Akçi, Eyüp Şahintürk, Mehmet Cezayir, Selin Şahin, Kadriye Sarımeşe, Özlem İşbilir, Mustafa Karahan, Erhan Oğuz ve Ümit Salih Bolol gibi kentin tanınmış isimleri yer alıyor.

“EKİBİN PARÇASIYIZ”

Ortak komite toplantısı yapan iki grup, çalışmalarını ve seçim stratejilerini gözden geçirirken, komite temsilcileri de ortak açıklama yaptı. Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya, oda başkanı Necmi Bulut’un liderliğinde yollarına devam ettiklerini söyleyerek, “KOTO Senin Grubu’nun parçasıyız, tüm üyelerimize dokunmak, sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Dersimizi iyi çalıştık, herhangi bir ayrışma yaşamadan üyelerimize layık olmaya çabalıyoruz” dedi.

Bugün 15:10 TSİ - Ekonomi

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